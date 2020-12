Diletta Leotta in top e shorts, ma il dettaglio bollente è un altro – VIDEO

Diletta Leotta in top e short, ma il dettaglio bollente è un altro come si vede nelle ultime Storie pubblicate sulla su pagina. La conduttrice di DAZN è bellissima e mette in evidenza ancora una volta il suo corpo straordinario.

Diletta Leotta è, al momento, la regina incontrastata della tv e dei social network. La bellissima conduttrice di DAZN, che nell’ultimo weekend ha commentato la sfida di Serie A tra Milan e Fiorentina, continua a riscuotere un grandissimo successo su Instagram. I suoi follower ammontano al momento a 7,2 milioni, ma questi numeri sono destinati ad aggiornarsi continuamente e ad aumentare ulteriormente. Facciamo, adesso, un po’ di chiarezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta in top e shorts, ma spunta un altro dettaglio: il Video

Nelle ultime Storie, si vede la splendida Diletta Leotta indossare degli shorts particolarmente corti e un top scollato che mette in risalto il suo sensazionale lato A. A catturare l’attenzione dei suoi fan, però, è un altro dettaglio questa volta: la catanese, infatti, è scalza e i suoi fan non possono fare altro che apprezzare i curatissimi piedi della conduttrice televisiva. Ecco il Video con le ultime Storie di Diletta Leotta:

