Como, litiga con la moglie e cammina per 450km per smaltire la rabbia

Fermato sul ciglio della strada intento a passeggiare, alle 2 di notte, un uomo è partito da Como dopo aver litigato con la moglie

No, non è una barzelletta anche se, i Carabinieri erano piuttosto sorpresi alla scoperta. Alle 2 di notte, durante un giro di perlustrazione per le strade, una pattuglia ha scovato un uomo sul ciglio della strada a Fano. L’uomo è stato subito fermato perché colto in violazione delle norme anti-covid vigenti sul territorio: zona arancione, vietata la circolazione dalle 22 alle 5. Sebbene l’uomo sia stato fermato per una sanzione regolare, ciò che hanno scoperto i Carabinieri in servizio ha destato parecchia ilarità.

L’uomo, residente in provincia di Como, ha percorso 450km a piedi dopo un litigio con la moglie. Portato in commissariato, il 48enne non era sotto effetto di stupefacenti o con alcol in circolazione, ma visibilmente stanco ed infreddolito.

Como, litiga con la moglie e percorre 450km a piedi

L’uomo ha dichiarato, in stato di totale lucidità, di non essersi accorto di aver camminato tanto e che sul percorso della gente gli ha offerto da mangiare. Ovviamente i Carabinieri non hanno potuto far altro che sanzionare il 48enne per aver infranto le norme anti-covid, in quando fuori dalla propria area residenziali dopo le 22. Tuttavia, i 400 euro della multa non sono i soli soldi da dover rendere.

Dopo essere stato portato in commissariato, l’uomo ha trascorso la notte, ed una parte della mattinata, in un hotel nei paraggi dove ha dovuto pagare il conto. Questa mattina la moglie ha guidato fino a Fano per recuperare il marito di cui ne aveva denunciato la scomparsa. Siamo davvero certi che l’uomo non volesse restare nell’hotel?