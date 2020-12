Il Milan vuole acquistare il cartellino di Brahim Diaz già a gennaio. L’addio di Calhanoglu potrebbe concretizzarsi già all’inizio del nuovo anno.

La capolista della Serie A pensa già a rinforzare la sua rosa, ricca di giovani talenti. Una delle tante sorprese della squadra rossonera è sicuramente Brahim Diaz, il trequartista spagnolo arrivato in prestito dal Real Madrid nel corso dell’ultima sessione di calciomercato.

Il Milan ha già acquistato dal Real Madrid un altro giocatore lo scorso anno, Theo Hernandez, e i buoni rapporti tra le due società possono portare anche a parlare del riscatto del fantasista classe 1999 di Malaga.

Così come accaduto per Theo Hernandez, anche Brahim Diaz è stato fortemente voluto da Paolo Maldini, il quale ha visto in lui qualcosa di speciale, un talento pronto a esplodere dei prossimi anni.

Calciomercato Milan, accelerata per Brahim Diaz: spunta una clausola

Brahim Diaz è riuscito a mettersi in mostra solo al Milan. Nelle sue esperienze passate, come al Manchester City, il classe 1999 non era riuscito a esplodere, ma al Milan è stato tutto diverso per lui.

Paolo Maldini ha creduto sin da subito nelle sue capacità e l’ex capitano rossonero vorrebbe trattare con il Real Madrid per l’acquisto a titolo definitivo del suo cartellino.

Per Brahim Díaz i Galacticos chiedono 25 milioni di euro. La cifra è abbastanza esigua tenendo conto del talento del giocatore, ma il Milan potrebbe accelerare il suo acquisto in caso di addio a gennaio di Hakan Calhanoglu. Resta da capire se, come spesso accaduto per altri calciatori come Morata, il Real Madrid vorrà inserire nell’accordo di cessione del giocatore un diritto di recompra del cartellino.

