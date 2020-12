Calciomercato Juve, colpo da Madrid: pronto lo scambio 

Calciomercato Juve, c’è un nome caldo da Madrid per il club bianconero. Si ritratta di un vecchio pallino di Paratici che ora potrebbe arrivare uno scambio interessante.

Juventus, possibile colpo da Madrid sponda Atletico in ottica estiva. Si tratta di un vecchio nome sul taccuino Ds Fabio Paratici, il quale ora più che mai si diventa una ghiotta occasione di mercato. Parliamo di Stefan Savic, difensore ex Fiorentina classe 91 e dal 2015 in forza ai Colchoneros. Ora, attualmente in scadenza di contratto nel 2022 e senza grosse possibilità di rinnovo, si rivela una grande opportunità per la Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, colpo dalla Liga?

Nel 2021, infatti, il club spagnolo sembrerebbe disposto a venderlo in ogni caso pur di monetizzarci e non perderlo a parametro zero un anno più tardi. E anche lo stesso giocatore gradirebbe volentieri un ritorno in Serie A. Inoltre, a favorire ancor più i bianconeri, ci sarebbe un potenziale scambio che renderebbe la trattativa ancor più fluida e valida.

Secondo quanto infatti giunge dal Paese iberica, spunta l’ipotesi di uno scambio con Federico Bernardeschi ormai chiaramente in uscita da Torino. Considerando ambedue le valutazioni da 22-23 milioni di euro, si tratterebbe di uno scambio praticamente alla pari e che accontenterebbe tutte le parti in gioco. L’attaccante, deluso dal percorso piemontese, abbraccerebbe con entusiasmo un’avventura estera.

