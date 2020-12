Calciomercato Inter, parla il Ct danese: “Dove potrebbe andare Eriksen”

Calciomercato Inter, il tecnico della Danimarca Kasper Hjulmand ha svelato dove potrebbe giocare Christian Eriksen

L’Inter pensa già alla prossima sessione di calciomercato. La squadra allenata da Antonio Conte non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, e questa sera è chiamata ad una risposta importante in Champions League contro il Borussia Moenchengladback. In caso di sconfitta, l’uscita ai gironi della competizione europea sarà aritmetica, e rappresenterebbe un grande colpo basso per le ambizioni della società.

Proprio per tentare di salvare la stagione, Marotta ed Ausilio stanno lavorando per capire dove urgono rinforzi. Prima di intervenire con gli acquisti, però, i dirigenti vorrebbero cedere qualche pezzo eccellente e fare cassa. L’indiziato numero uno a lasciare è sicuramente Christian Eriksen, ancora molto ambito in tutta Europa. Il Ct danese Kasper Hjulmand ha svelato dove potrebbe giocare l’ex Tottenham.

Calciomercato Inter, dove potrebbe giocare Eriksen secondo il Ct danese

Il futuro di Christian Eriksen è già scritto: lascerà l’Inter nella prossima sessione di calciomercato. Il rapporto tra il danese e l’allenatore Antonio Conte non è mai sbocciato, e le grandi aspettative riposte sull’ex Tottenham non sono state mai ripagate. Su di lui ci sono diversi top club europei, pronti all’assalto già per il mese di gennaio. Un vero e proprio talento, che potrebbe giocare ovunque. Ne è convinto il Ct della Danimarca Kasper Hjulmand che, ai microfoni di passioneinter.com, ha svelato dove lo vedrebbe bene.

“Christian è uno dei migliori centrocampisti offensivi d’Europa, non scherziamo. Dispiace che all’Inter non stia trovando spazio, ma secondo me può giocare ovunque ed essere decisivo“ le sue parole: “Anche in Serie A ce lo vedo comunque bene, chissà che qualche altra squadra possa provarci per lui“.

