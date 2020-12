Borussia Moenchengladbach-Inter 2-3: highlights, voti e tabellino. Darmian e un doppio Lukaku tengono in viuta la squadra di Conte



Borussia Moenchengladbach-Inter : solo un risultato possibile, specie dopo la sconfitta del Real Madrid in casa dello Shaktar Donetsk, e così l’Inter fa la partita fin dal primo minuto. La catena di destra funziona meglio rispetto a quella opposta e non è un caso che il gil arrivi da lì. Inserimento di Darmian, non proprio un bomber, ma il suo destro buca le gambe di Sommer e tanto basta.

Lautaro ha un paio di occasioni per dare maggiore tranquillità e le fallisce. Non così Plea che all’ultimo minuto tutto solo non può esimersi dal battere Handanovic di testa. Una mazzata, ma c’è ancora un tempo per rimediare.

L’Inter lo sa e ricomincia a spingere sull’acceleratore. Lautaro ci prova ed è stoppato dal palo. Quando ci prova Lukaku, nel giro di 10 minuti, invece è vincente a rifinire deu ripartenze vincenti. Plea tiene in vita ancora ui suoi, segnerebbe pure il pari ma l’offisde di Embolo davanti ad Handanovic cancella tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, parla il Ct danese: “Dove potrebbe andare Eriksen”

Borussia Moenchengladbach-Inter : highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 17′ Darmian (I), 45′, 76′ Plea (BM), 64′, 73′ Lukaku (I)

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer 5; Lainer 5.5, Ginter 6, Jantschke 5 (46′ Zakaria 5.5), Wendt 6 (78′ Wolf sv); Kramer 6, Neuhaus 5; Lazaro 6.5, Stindl (70′ Embolo 5), Thuram 5.5; Plea 7. All. Rose 6.5

INTER (3-5-2): Handanovic 5.5; Skriniar 6, De Vrij 6.5, Bastoni 6; Darmian 6.5 (60′ Hakimi 6.5), Barella 6.5, Brozovic 5.5, Gagliardini 6, Young 5.5 (87′ Perisic sv); Lautaro M. 6.5 (71′ Sanchez 5.5), Lukaku 7.5. All. Conte 7.

NOTE: ammoniti Stindl (M), Lautaro (I), De Vrij (I), Barella (I), Lukaku (I), Rose (BM), Conte (I), Gagliardini (I), Thuram (BM). Bastoni (I)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Borussia-Inter >>>