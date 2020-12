La cittadina di Paranà grida al miracolo. Diego Armando Maradona saluta la sua Argentina apparendo nel cielo nella notte.

Diego Armando Maradona è morto il 25 novembre scorso. Il mondo del calcio, così come l’Argentina e l’intera città di Napoli sono in lutto per la scomparsa del giocatore più forte di sempre. Il Pibe de Oro è morto a causa di un’insufficienza cardiaca, ma aleggiano molti dubbi sulla sua morte.

Diego Armando Maradona sembra non essere stato curato come si deve e un’altra notizia che ha scioccato tutti è stata la chiamata fatta al Primo Intervento da parte del suo medico, il quale non sembrava particolarmente allarmato da ciò che stava accadendo.

Il saluto del Pibe de Oro, Maradona appare nel cielo argentino – VIDEO

È successo in Argentina, nella città di Paranà. Diego Armando Maradona, il Dio del Calcio è apparso nel cielo argentino nel corso della notte scorsa facendo gridare al miracolo. Tra le nuvole, attraverso un video girato da un uomo, incredulo nella visione, si scorge la sagoma di Diego Armando Maradona con alle spalle il numero 10.

L’immagine dell’apparizione rievoca una celebre foto del Pibe de Oro con la maglia dell’Argentina. L’abitante di Paranà, incredulo, ha rilasciato delle dichiarazioni ad Olé: “Ieri sera vedevo la luna, era così bella che ho voluto filmarla. Alla fine ho visto che dal cellulare l’immagine era completamente diversa da ciò che stavo guardando. E oggi un amico mi ha fatto notare che ho visto qualcosa di inimmaginabile”.

