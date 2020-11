Wanda Nara a cavallo nuda: il web impazzisce – FOTO

Wanda Nara fa letteralmente impazzire i fan mostrandosi totalmente nuda sul cavallo in un post pubblicato su Instagram

Wanda Nara, con il suo ultimo post pubblicato sul profilo Instagram, ha deciso di far impazzire letteralmente tutti i suoi 7 milioni di fan. La donna, come si può ben vedere dai recenti scatti, è impegnata in uno shooting fotografico insieme ad un cavallo. Nella foto, pubblicata qualche ora fa, è ritratta distesa sull’animale…ma completamente nuda.

LEGGI ANCHE—> Wanda Nara sorpresa a prendere il sole: grazie in bella mostra – VIDEO

Wanda Nara totalmente nuda: fan impazziti

Quest’immagine ha incantato i fan che la seguono, ma non solo, che hanno davvero poco spazio per l’immaginazione. Tutte le curve della bella modella sono totalmente in vista in uno scatto dal sapore vintage grazie al bianco e nero.

Andando a ritroso nel suo profilo, si nota che non è l’unica foto in cui è senza veli ed accompagnata dal cavallo. La precedente la mostra al fianco dell’animale mentre con una mano mantiene la lunghina e con l’altra copre le sue grazie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

LEGGI ANCHE—> Diletta Leotta lo mostra orgogliosa: “Vi dico tutta la verità“ – VIDEO