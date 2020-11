Vaccino Covid, Moderna efficace al 94%: “Può cambiare corso pandemia”

Vaccino Covid, l’azienda Moderna ha annunciato che il suo candidato è efficace al 94% e arriva fino al 100% nei casi più gravi

Continuano le ricerche per trovare un vaccino anti Covid. Dopo Pfizer e Sputnik, tra le altre aziende anche Moderna si è aggiunta alla lista. Secondo le ultimi analisi effettuate, pare che il suo candidato sia efficace al 94% contro il virus, e arrivi anche all’incredibile percentuale del 100% nei casi più gravi.

“Questi ultimi dati confermano che le capacità del nostro vaccino sono molto elevate, soprattutto per quanto riguarda le forme più gravi della malattia” le parole dell’AD Stéphane Bancel: “Crediamo che il nostro farmaco potrà cambiare il corso di questa pandemia, prevenendo malattie gravi, ricoveri e decessi“. I numeri provengono dalla sperimentazione di fase 3 sul candidato vaccino.

Vaccino Covid, Moderna: “Presenteremo oggi la domanda per l’autorizzazione”

Il candidato vaccino anti Covid di Moderna è efficace al 94%, e arriva fino al 100% per quanto riguarda i casi più gravi. I risultati della sperimentazione di fase 3 sul farmaco sono stati comunicati dall’AD dell’azienda Stéphane Bancel, entusiasta per i numeri ottenuti. “Oggi stesso presenteremo la domanda per l’autorizzazione all’uso di emergenza alla Food and Drug Administration“ ha spiegato: “Andremo poi avanti con le revisioni, che sono già state avviate con diverse agenzie di regolamentazione in tutto il mondo“.

Notizie molto positive, che potrebbero cambiare il corso della pandemia nei prossimi mesi. “Voglio ringraziare tutte le migliaia di partecipanti ai nostri studi di Fase 1, Fase 2 e Fase 3. Oltre a loro, ovviamente, anche il personale dei siti di sperimentazione clinica” ha concluso l’AD di Moderna: “Infine, i nostri partner e il team di Moderna, continuamente al lavoro per la ricerca, lo sviluppo e la produzione del nostro vaccino“.

