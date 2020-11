Milano, mix di alcol e droga: una 16enne è in coma

Milano, mix di alcol e droga in un parco pubblico per festeggiare un compleanno: così una ragazza di 16 anni è finita in coma

Una ragazza di 16 anni a Milano da qualche ora è in coma dopo essere stata riverdsa per terra nei pressi del Monte Stella, un noto parco nel quartiere San Siro. La probabile origine del malessere, come hanno raccontato i tre amici che erano con lei, sarebbe un mix di sostanze stupefacenti e alcolici.

I quattro amici si sono dati appuntamento per festeggiare il compleaano di uno di loro mna hanno evidentemente esagerato. Quando la ragazzina ha cominciato a stare male, gli amici hanno chiamato i soccorsi. All’arrivo dell’ambulanza e degli agenti hanno raccontato cosa avevano fatto e che cosa poteva essere successo.

La 16enne è stata trasportata in gravi condizioni alla clinica ‘De Marchi’ di Milano. Gli altri tre, due 19enni e un 20enne, sopresi in stato di ebbrezza ubriachi sono stati invece portati in codice verde in un altro ospedale cittadino.

Terni, due sedicenni arrestati per possesso di droga; il particolare drammatico

Sedici anni li hanno ancfhe gli altri protagonisti di una storia simile nelle ultime ore, ma a Terni. La squadra volante della Questura di Terni ha sorpreso i due ragazzi trovati con marijuana e hashish in un parcheggio all’esterno di un centro commerciale. Con loro ache un terzo giovane che stava acquistando dei ragazzi la droga.

Dentro la minicar giidata da uno di loro gli agenti hanno trovato un sacchetto di sostanza stupefacente e un bilancino elettronico di precisione. In tutto 20 grammi di marijuana e mezzo grammo di hashish che hanno portato all’arresto. Secindo le cronache locali uno dei due ragazzi già la sciorsa estate era stato controllato dalle forze dell’ordine e i suoi genitori convocati in Questura.

Ma è anche emerso durante gli interrogatori che i ragazzi cooscevano bene Flavio e Gianluca, i due ragazzi morti per droga a luglio sempre a Terni.