Lotteria degli scontrini, il codice arriva martedì: il via ufficiale a gennaio. La partecipazione sarà gratuita, basterà registrarsi per ottenere la sequenza numerica e attendere il 2021 per giocare

Ci siamo con la lotteria degli scontrini. Il nuovo concorso a premi scatterà, almeno per quanto riguarda le procedure da domani, martedì 1 dicembre. Sul sito di riferimento (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), sarà infatti possibile registrarsi per ottenere il “codice” di partecipazione alla lotteria. Assieme al codice fiscale, andrà poi presentato in cassa ad ogni pagamento con bancomat o carta di credito. Il gioco partirà a gennaio del 2021, dopo aver subito in questo particolare momento diversi rinvii.

Nello specifico per partecipare, in modo completamente gratuito, basteranno quattro passaggi. Prima cosa da fare è accedere al portale sopra citato e inserire il proprio codice fiscale. Poi dopo aver accettato tutti i passaggi sulla privacy, si potrà visualizzare la sequenza alfanumerica o sotto forma di codice a barre. Il numero andrà salvato sul proprio smartphone o dispositivo elettronico e stampato per prendere parte alle estrazioni.

Lotteria degli scontrini, il codice arriva martedì: si inizia a giocare dal 1 gennaio

Quando si procederà sulla piattaforma all’inserimento del proprio codice fiscale, il sistema verificherà i dati del richiedente, eventualmente comunicando la presenza di errori. Anche in caso di smarrimento si potrà partecipare senza problemi visto che si possono generare fino a venti codici per la lotteria associabili al proprio nominativo.

Una delle regole fondamentali riguarda le modalità di acquisto del prodotto. Lo scontrino deve essere generato da un commerciante all’interno di un’esercizio fisico. Non sono quindi validi tutte le compere online attraverso l’e-commerce.

Le estrazioni, a partire dall’inizio di gennaio, saranno settimanali, mensili e annuali. Occorrerà mostrare il codice lotteria associato alla spesa compiuta e allo scontrino di riferimento. Il sistema di accoglienza dell’agenzia delle Entrate raccoglierà tutti i numeri e genererà i corrispettivi biglietti virtuali per procedere all’effettiva estrazione. Si facciano avanti i fortunati.

