Elettra Lamborghini: “Ora le tiro fuori e faccio la monella” – VIDEO

Elettra Lamborghini senza il suo ‘maschio’ su Instagram torna con le sue scene di vita quotidiana ed una rivelazione sulla relazione perfetta

Elettra Lamborghini che spasso. La Queen del Twerk è sempre senza freni sul suo profilo Instagram, nonostante la seguano quasi 7 milioni di persone. Una persona molti schietta, sincera, senza peli sulla lingua e l’ha dimostrato in più occasione, oltre tutte quelle delle Instagram stories.

La cantante bolognese è da poco convolata a nozze col suo ‘maschio’ (così usa chiamare suo marito Afrojack, ndr) ed insieme costituiscono una coppia perfetta. Su Instagram spesso si ritraggono insieme in scene di vita quotidiana, perlopiù con effusioni o video in cui cucinano. Elettra Lamborghini svela a tutti i suoi followers che esiste un segreto per la relazione perfetta: nessuno lo pensava.

Poco fa, Elettra Lamborghini ha svelato il segreto di una relazione perfetta: “Una o più volte a settimana, mi faccio bella, mi trucco e mostro il seno di fuori per andare a fare la birbantella. Tra poco esco, rigorosamente senza il mio maschio e vado in giro a fare stragi”. Chiaramente Afrojack è il fan numero uno della cantante figlia d’arte ed è anche il primo a guardargli le storie, ma Elettra è così: simpatica e divertente.

I quasi 7 milioni di followers, al di là della bellezza della Lamborghini, sono arrivati grazie alla semplicità con cui la stessa parla col suo pubblico. Non monta mai nulla dietro le sue storie, prende il telefono e registra momenti della sua giornata casuali per portare i propri followers a fare una risata con lei.