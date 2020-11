Diletta Leotta al pc, ma la maglia è corta: guardano tutti lì – FOTO

Diletta Leotta al pc come molti comuni mortali. Ma ancora una volta lei è quasi surreale, perché nessuno guarda il video ma solo lei



Inutile girarci intorno: ogni volta che Diletta Leotta regala un suo primo piano sui social crea il panico e anche la foto postata su Instagram negli ultimi minuti le rende merito. La conduttrice di Dazn è seduta davanti al suo pc, l’invito ad approfittare delle offerte è evidente.

Ma chissà come mai, l’occhio non cade sullo schermo. Anche se Diletta non è svestita come in altre occasioni, riesce sempre a stupire regalando primi piani emozionanti. Basta uno sguardo sulla sua schiena nuda, complice la maglietta troppo corta, e i complimenti cadono a pioggia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta gioca con i capelli, Diletta Leotta che sorride alla telecamera lanciando le partitre su DAZN, Diletta Leotta che delizia tutti in radio. Ogni occasione è buona per i fans che non si perdono nemmemno un minuto della sua vita.

Diletta Leotta è tornata con Daniele, gli ultimi aggiornamenti sulla coppia

Tutti la sognano, in vondo tutti erano pure contenti di saperla di nuovo signle dopo la rottura con Daniele Scardina ma alla fine la costanza del pugile ha avuto la meglio. I due somno stati fotografati nelle ultime settimane all’uscita dell’hotel romano dove era ospite la conduttrice e quelle immagini sono finite su ‘Chi’.

Di recente proprio a ‘Chi’ lei aveva confessato il suo dispiacere per la rottura: “Perché è finita con Daniele? Non trovo una ragione chiara, come diceva Cocciante ‘Non c’è mai una ragione per cui un amore debba finire’. Lui è una persona buona, profonda, piena di valori, una persona rara”.

Talmente rara da non farsela scappare e quindi adesso sono tornati insieme facendo la gioia dei paparazzi. Ma che ci faceva Diletta a Roma? Per trovare il pugile, certamente. E anche per il suo prossimo impegno lavorativo, che sarà al cinema. Altri paparazzi, che poi hanno venduto le immagini a ‘Leggo’, l’hanno sorpresa mentre andava ad un provino. Sarà o sarebbe, lo sapremo presto, la partner di Alessandro Siani nel nuovo film dell’attore e regista napoletano previsto in uscita a Natale 2021 e le cui riprese cominceranno nelle prossime settimane.