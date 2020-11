Cyber Monday Amazon, come accaparrarsi le migliori offerte

Al via il Cyber Monday Amazon 2020 con le migliori offerte possibili sul mercato. Dopo il Black Friday ecco la nuova iniziativa

Soltanto un weekend di pausa tra il Black Friday ed il Cyber Monday: Amazon sta sbancando il mercato internazionale. Jeff Bezos, fondatore del sito di e-commerce, è uno dei pochi imprenditori che, durante una pandemia, sta accrescendo il proprio patrimonio. Con l’impossibilità di andare per negozi e fare acquisti, la gente preferisce fare acquisti online ed a ridosso del Natale, questi aumentano.

LEGGI ANCHE > > > iPhone 13 pensato con tutti i brevetti di Apple – VIDEO

Un punto a favore di Amazon è il fatto che, all’interno del sito, è possibile trovare qualsiasi tipo di prodotto: abiti, elettrodomestici, utensili da giardinaggio o da cucina, giocattoli e da poco, in America, anche medicinali. Se a ciò si aggiungono 3 giorni di prezzi stracciati, è fatta: le tasche dell’imprenditore americano diventano sempre più ricche.

Cyber Monday Amazon, cos’è e come accaparrarsi le migliori offerte

Cyber Monday – letteralmente ‘lunedì informatico’ – è una strategia di marketing uguale al Black Friday, con la sola differenza che avviene il primo lunedì dopo il Thanksgiving Day (giorno del ringraziamento, ndr). Per effetto di ciò, tutti i negozi – compresi quelli online – mettono sul mercato i migliori prodotti ad un prezzo stracciato. Come potrebbe Amazon non approfittare di quest’usanza americana? Non può ed infatti, anche quest’anno, gli acquisti sono aumentati di una grossa percentuale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Dark web, in vendita account di figure dirigenziali in tutto il mondo

Come restare aggiornati sulle migliori offerte? Il sito Amazon mette a disposizione una sezione interamente dedicata al Cyber Monday dove restare aggiornato in real time sui prodotti in offerta. Non solo: chi ha un abbonamento Prima ha una sorta di prelazione su di essi. Per queste occasioni, sono consigliatissimi i gruppi Telegram dedicati alle offerte che in tempo reale vengono pubblicate su di essi.