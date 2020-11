Champions League, Juventus-Dinamo Kiev: arbitrerà Stephanie Frappart

Svolta storica nel mondo del calcio. Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una gara di Champions League maschile.

Il mondo del calcio abbatte un altro muro che porta verso l’uguaglianza dei sessi anche nel mondo dell’arbitraggio delle gare nell’Europa che conta, la Champions League. La prima donna arbitro, Stephanie Frappart, scenderà in campo per dirigere Juventus-Dinamo Kiev.

La 37enne direttrice di gara francese è stata designata per la partita che si giocherà all’Allianz Studium, in programma a Torino mercoledì sera. La Frappart ha gia’ stabilito altri record prima di questo.

È stata la prima donna ad arbitrare in campionato francese e ha diretto la finale di Supercoppa europea nel 2019. Mentre lo scorso ottobre ha esordito in Europa League.

AIC, Sara Gama vicepresidente: svolta storica per il calcio femminile

Sara Gama, difensore e capitano della Juventus, si appresta a entrare nella storia: diventa la prima donna vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori. La 31enne capitana della Juventus e dell’Italia femminile è stata infatti eletta oggi durante l’assemblea generale svoltasi in videoconferenza, diventando la prima donna a ricoprire un ruolo apicale all’interno dell’AIC.

Questa una nomina che non sarà solo di facciata perché Gama è da tempo in prima linea nella lotta per per i diritti delle calciatrici, uno dei volti più attivi del movimento femminile e un simbolo ormai globale.