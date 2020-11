Cashback di Natale, ora è ufficiale: come funzionerà

Il cashback è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per incentivare l’utilizzo di carte di credito e pagamenti. Il sistema dovrebbe attivarsi ufficialmente a partire dall’8 dicembre

Il cashback, voluto con decisione dal governo per incentivare i pagamenti con carte di credito, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il sistema dovrebbe partire dall’8 dicembre, si attendono i decreti attuativi, e funzionerà in maniera sperimentale fino alla fine dell’anno. Andrà poi a regime dal 1° gennaio 2021.

Per poter ricevere il 10% di riaccredito della somma spesa per ogni transizione, per un massimo di 150 euro a semestre, bisogna pagare presso negozi fisici. Spendendo 3000 euro all’anno, si avrà diritto ad un rimborso di 300 euro, i quali verranno accreditati direttamente sul conto corrente. Per il mese di dicembre, periodo di sperimentazione, è previsto un ulteriore cashback di 150 euro che verrà erogato entro la fine di febbraio del 2021 per coloro che avranno speso 1500 euro con strumenti tracciabili.

Cashback, come ottenere il bonus: registrazione e regole

Per ottenere tutto il bonus, andranno completate 10 transazioni da almeno 150 euro ciascuna entro il 31 dicembre. Nel caso di operazioni di importo inferiore, verrà comunque calcolato il 10% come cashback. Si possono anche, per esempio, effettuare 30 operazioni da 50 euro.

Per ottenere il rimborso sarà necessario scaricare l’app IO e registrarsi attraverso lo SPID. Andranno successivamente inseriti dati bancomat, carte di credito, app da associare ed il proprio IBAN.

A partire da gennaio saranno sufficienti 50 operazioni a semestre per ottenere il cashback, che verrà erogato ogni semestre per un massimo di 150 euro, e quindi 300 euro all’anno.

Ogni singola transazione consentirà di ricevere un massimo di 15 euro di rimborso, indipendentemente dalla spesa. I primi 100mila cittadini che effettueranno il maggior numero di transazioni nel corso del 2021 avranno diritto ad un ulteriore bonus di 1.500 euro.

