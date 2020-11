Calciomercato Juventus, individuato il colpo per gennaio 

Calciomercato Juventus, trovato il possibile centrocampista per gennaio. Si tratta di un profilo autorevole che potrebbe subito dare qualità alla mediana.

La Juventus sogna un colpo olandese per il centrocampo, un ex compagno di Matthijs de Ligt ai tempi dell’Ajax. Si tratta di Donny van Beek, talentuoso classe 97 attualmente in forza al Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. Secondo quanto infatti svela il Telegraph, sarebbe il 23enne l’ultimissima idea bianconera per rinforzare urgentemente la mediana magari già a gennaio.

Calciomercato Juventus, l’ultima idea per gennaio

Si tratterebbe del resto di un profilo che porterebbe qualità in un settore al momento abbastanza lento e compassato. Regista d’eccezione e trequartista dal piede destro, è dotato di una grande tecnica e di un’eccellente visione di gioco. Insomma: tutto ciò che attualmente manca alla Vecchia Signora che stenta nel palleggiare in mediana.

Ecco allora che spunta il talento di Nijkerk. Anche perché questo, malgrado sia stato acquistato quest’estate per 39 milioni di euro più 5 di bonus, sta facendo maledettamente fatica nel trovare spazio nella mediana britannica. Il club juventino sta pertanto valutando anche un prestito secco dell’atleta, al fine di ottenere continuità e riacquisire il valore estivo inevitabilmente calato dopo questa debacle iniziale.

