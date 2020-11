Calciomercato Inter, un altro ex della Juventus per Conte: l’affare

Calciomercato Inter, si punta ad un altro ex giocatore della Juventus. L’affare potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi mesi

L’Inter non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi ed è già oggetto di diverse critiche da parte dei media e non solo. I tifosi non stanno prendendo bene le prime uscite stagionali dei neroazzurri, chiamati a lottare per le primissime posizioni in classifica dopo un calciomercato di livello. Il tecnico Antonio Conte continua ad essere a rischio, e domani si gioca una buona fetta del suo futuro in Champions League.

Intanto però, Marotta ed Ausilio stanno continuando a monitorare la situazione mercato, cercando di individuare eventuale affari da cogliere al volo per il mese di gennaio o per la prossima estate. In attesa di far partire alcuni esuberi (Eriksen su tutti), pare che ci sia la possibilità di intavolare una trattativa per un altro ex Juventus. Secondo quanto riferiscono alcuni media spagnoli, l’affare potrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi.

Calciomercato Inter, Pjanic infelice al Barcellona: potrebbe arrivare

Al momento si tratta di una suggestione di mercato ma, secondo quanto riferisce Don Balon, nei prossimi mesi potrebbe diventare una trattativa vera e propria. Quest’estate Miralem Pjanic si è accasato al Barcellona nello scambio che ha visto Arthur andare alla Juventus, ma le cose non stanno andando come previsto per il bosniaco. Il tecnico blaugrana Koeman non lo prende molto in considerazione per una maglia da titolare, e i minuti giocati fin qui ne sono la prova lampante.

Se le cose dovessero andare così, il centrocampista 30enne potrebbe lasciare già al termine della stagione. Su di lui ci sono parecchie squadre, sia in Italia che in Europa. Sempre stando alle parole di Don Balon, in prima linea ci sarebbero la Roma e soprattutto l’Inter. Antonio Conte avrebbe così la possibilità di allenare un altro ex Juventus e puntare ai massimi traguardi.

