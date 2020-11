Whatsapp, tre azioni sono molto pericolose: cosa evitare

Tre azioni quotidiane su Whatsapp possono rivelarsi molto pericolose: scopriamo quali sono e come evitarle

Whatsapp al giorno d’oggi è l’app di messaggistica istantanea leader al mondo con oltre un miliardo e mezzo di utenti attivi e circa 65 miliardi di messaggi scambiato al giorno (320 milioni al minuto). La piattaforma, di proprietà della Facebook Inc., può celare alcuni pericoli per i meno esperti. Stavolta non parliamo di virus, truffe o app esterne che possono compromettere Whats, bensì di azioni quotidiane che ognuno di noi si trova a svolgere ma che, in realtà, possono rivelarsi estremamente pericolose.

Whatsapp, quali sono le operazioni pericolose

Le prima azione che può risultare pericolosa è quella di essere in un gruppo con persone sconosciute, le quali sono in grado di vedere il vostro numero di cellulare. Pertanto, esso può essere divulgato a persone terze senza il consenso. Attualmente, infatti, non è ancora possibile aggiungere nuovi contatti sulla piattaforma nascondendo il proprio numero, così come accade su Telegram.

La seconda operazione pericolosa riguarda lo scambio di immagini, in particolare di bambini o ragazzi al di sotto dei 18 anni.

In ultimo, anche effettuare degli screenshot per poi condividerli senza il consenso della persona interessata può risultare pericoloso in quanto si viola la legge sulla privacy.

