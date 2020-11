USA, scomparso il monolite dal deserto Utah: il mistero

Soltanto 10 giorni fa la notizia del ritrovamento di un monolite nel bel mezzo del deserto, oggi la scomparsa: è mistero

18 novembre 2020, tutti i giornali parlano di un monolite trovato nel deserto Utah. La storia è iniziata con dei funzionari locali che, durante un giro di perlustrazione in volo, hanno scrutato un oggetto enorme – inizialmente non identificato – tra le rocce rosse. L’elicottero del dipartimento per la sicurezza pubblica che censiva le pecore si è avvicinato a questa grossa struttura ed è arrivata la particolare scoperta su tutti i notiziari mondiali.

Un monolite di 3,5 metri nel bel mezzo del nulla, impiantato nel terreno tra canyon e rocce rosse. La squadra in volo, incredula, ha cercato qualsiasi indizio potesse portare all’autore di quell’oggetto in mezzo al deserto, senza risultati. Oltre ad allertare le autorità locali, non sono state diffuse le coordinate esatte del ritrovamento perché è un posto difficile da raggiungere, oltre che pericoloso.

USA, monolite nel deserto scomparso: è mistero

Sul web è iniziata la ricerca dell’autore di un monolite di 3,5 metri di metallo nel deserto Utah. L’ipotesi più accreditata – come sempre quando si parla degli Stati Uniti – è quella di una deposizione aliena. In molti, tuttavia, si sono interrogati su quale artista avrebbe potuto produrre tale opera e piazzarla lì. I vari fanatici delle storie particolari hanno cominciato anche a cercare l’esatta posizione del monolite ed un utente, su Reddit, è riuscito a trovarla: 38°20’35.0’’N, 109°39’58.0’’W.

Non si è fatto in tempo a trovare il monolite che è già scomparso. L’Ufficio per la Gestione del territorio dello Utah ha detto che alcune fonti hanno riferito che il monolite è stato rimosso venerdì sera. Nonostante essi stessi si sono scansati da ogni responsabilità, hanno ricordato che installare un oggetto in un territorio federale è illegale.