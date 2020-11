Trento, auto condotta da un giovane finsce fuori strada: morta una 16enne dekla zona, feriti gli altri tre occupanti

Una 16enne è morta e altre tre giovani feriti, uno in partcolare in manieran moltom grave: è il bilancio del tragico incidente accaduto questa sera a Tre Ville in provincia di Trento.

La vittima è una ragazza di Zuclo, comume della zona. In base alla prima ricostruzione della polizia locale, chiamata a svolgere i rilievi insieme ai carabinieri delle stazioni di Carisolo e Tione, la dinamica sembrerebe chiara. Alla giuida c’era un ragazzo di 22 anni che ha perso il controllo di una Toyota Yaris. Così l’auto è finita contro alcuni alberi ai lati della strada.

A bordo c’erano quattro giovani tutti residenti nella zona. Oltre al conducente e alla giovanme vittima, deceduta sul colpo, anche un 22enne di Strembo e una 15enne. I tre feriti sono stati elitrasportati in condizioni serie negli ospedali di Trento e Rovereto.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e e numerose ambulanze, oltre ai vigli del fuoco. E sull’incidente è stata aperta un’indagine, diretta dal pubblico ministero Alessandra Liverani, della Procura di Trento.

Altro grave incidente stradale sempre questa sera a Cassino attorno alle 19 sulla via Appia. Uno scontro tra una Bmw e una Panda è costato la vota al guidatore di quest’ultima vettura, un 37enne del quale non sono state rese note le generalità. Sappiamo però che era padre di due bambini piccoli e lavorava nel termovalorizzatore di San Vittore.

Il conducente della Panda è rimasto incastrato tra le lamiere r npnpstante l’arrivo dei soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco sono stati costretti a lavorare a lungo prima di estrarre il corpo dell’uomo, ma per lui era già tardi. E adesso saranno i rilievi a stabilire le esatte dinamiche dell’incidente.