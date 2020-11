Nella classifica dei top creator di TikTok, al primo posto c’è Gianluca Vacchi. Ecco la lista completa degli utenti più apprezzati dalla community

Tra le app del momento, c’è sicuramente TikTok. Il suo vero e proprio exploit del 2020 l’ha portata ad essere una realtà più che affermata, con migliaia di creator che ogni giorno pubblicano brevi video di ogni genere: dai balli ai video motivazionali, passando per le guide e così via.

Sono tanti gli utenti che hanno ottenuto grande fama dai contenuti creati, tanto da essere entrati in una classifica stilata dall’ONIM, ossia l’Osservatorio Nazionale Influencer Marketing. Re indiscusso del social network in Italia è Gianluca Vacchi, amato da tutti e con ben 13,2 milioni di follower. Il noto influencer pubblica decine e decine di video in cui balla con la sua bella compagna Sharon Fonseca, ma non solo.

TikTok, la classifica dei migliori influencer d’Italia

Su TikTok, sono tantissimi gli influencer che si stanno dando battaglia per conquistare il titolo del più seguito in Italia. Al primo posto regna incontrastato Gianluca Vacchi, ma non è l’unico ad essere apprezzato dalla community. Secondo posto per i gemelli Anthony e Michael Madtrinity, classe ’93 amati e apprezzati da grandi e piccini. Terzo posto per gli Urban Theory, un collettivo di ballo hip hop con numeri superiori ai 5 milioni di follower e 4,5 milioni di visualizzazioni al mese.

Segue al quarto posto AkanRus99, giovane ragazzo che insapona i vetri e poi ci disegna dei loghi sopra. Con la sua interessante strategia ha guadagnato oltre 4,4 milioni di visualizzazioni al mese. Non poteva mancare dalla classifica la regina di Instagram Chiara Ferragni, quinta con 3,7 milioni di follower e 3,8 milioni di views mensili.

