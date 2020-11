Napoli-Roma, streaming gratis: dove vedere il posticipo di Serie A

Manca pochissimo al posticipo di Serie A tra Napoli e Roma. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per il posticipo di Serie A tra Napoli e Roma, il match conosciuto anche come il “Derby del sole“. Quella tra le due compagini è una delle classiche del campionato di Serie A e stasera al San Paolo si osserverà l’ultimo grande saluto a Diego Armando Maradona, il Pibe de Oro scomparso lo scorso 25 novembre. Andiamo quindi a vedere il periodo di forma delle due squadre.

Partiamo subito dai padroni di casa del Napoli. Gli azzurri, infatti, sono reduci dalla vittoria in Europa League contro i croati del Rijeka. Cammino differente, invece, in campionato dove i ragazzi di Gattuso hanno perso contro il Milan prima in classifica. Contro la Roma sarà l’occasione per il riscatto per i partenopei, pronti a rimanere incollati al treno delle prime. Il mister calabrese, però, dovrà fare a meno di Victor Osimhen, Elseid Hysaj e Tiemouè Bakayoko, tre titolarissimi per Gattuso.

Mentre invece la Roma, in grande ripresa, con una vittoria potrebbe raggiungere il secondo posto in classifica scavalcando il Sassuolo. Nelle ultime cinque partite, i giallorossi hanno ottenuto tredici punti, con l’unico pareggio ottenuto proprio contro il Milan. La sfida del San Paolo servirà ai ragazzi di Fonseca per consolidare lo stato di forma e per candidarsi ad essere una delle sorprese del campionato. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match in diretta e streaming gratis.

Napoli-Roma, streaming gratis: Sky o Dazn?

Il positicipo di Serie A tra Napoli e Roma sarà offerto in esclusiva da Sky.

Infatti per il big match della serata, la televisione pay-per-view mette a disposizione due canali: Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite). Quindi adesso andiamo a vedere tutte le offerte in streaming, anche gratis, per poter guardare la sfida tra Napoli e Milan.

Per tutti gli abbonati che non potranno seguire il match da casa, Sky mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre da quest anno, Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demad NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.

