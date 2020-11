Napoli-Roma 4-0: highlights, voti e tabellino della partita al San Paolo di Napoli nel ricordo di Diego Armando Maradona



Napoli-Roma: nel nome di Maradona ma nel segno di Insigne. Il Napoli dimentica le ulrime amarezze in campionato ritrovando la via dei tre punti e rilanciandolsi in classifica mentre la squadra di Fonseca avrà di che meditare.

Primo tempo monocorde con i padroni di casa a fare tanto possesso palla anche se dalle parti di Mirante arrivano raramente. Serve un’invenzione per sbloccare tutto e la trova l’umo con i piedi migiori: la pennallata di Insigne è degna di chi portava il 10 in quell’altro Napoli e il vantaggio è servito.



Uno aschiaffo che non sveglia la Roma, orfana di fatto del miglior Dzeko che ha una condizione fisica ancora deficitaria. I giallorossi crescono ma nel loro momento migliore arriva il raddoppio del Napoli con un sinistro chirurgico di Fabian Ruiz dai 20 metri. Fonseca prova ad immettere forzde fresche ma sono le idee quelle che mancano. E quando Mertens approfitta di un’incerta respinta di Mirante, scorrono i titoli di coda, prima dello slalom vincente di Politano.

Napoli-Roma 4-0: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 31′ Insigne, 64′ Fabian Ruiz, 81′ Mertens, 86′ Politano



NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6.5, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 7, Demme 6 (83′ Lobotka sv); Lozano 6.5 (67′ Politano 6.5), Zielinski 6 (77′ Elmas sv), Insigne 7.5; Mertens 6.5 (83′ Petagna sv). All. Gattuso 7.5

ROMA (3-4-2-1): Mirante 5; Mancini 6 (38′ Juan Jesus 5.5), Cristante 6, Ibanez 5.5; Karsdorp 6, L. Pellegrini 6.5 (79′ Mayoral sv), Veretout 6 (46′ Villar 6), Spinazzola 6.5; Pedro 6, Mkhitaryan 5.5; Dzeko 5.5 (70′ Perez 5.5). All. Fonseca 5.5

NOTE: ammoniti Ibanez (R), Di Lorenzo (N), Cristante (R)



