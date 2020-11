A Monza, un uomo è stato ucciso a coltellate in pieno giorno. A dare l’allarme alcuni passanti che lo hanno ritrovato a terra, probabilmente già senza vita

Sono state alcune persone che passavano da lì a lanciare l’allarme e chiamare il 118 intorno alle 12 e 40 della giornata di oggi. I soccorsi sono immediatamente giunti sul luogo, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Un uomo di 42 anni di nome Christian Sebastiano, che abitava nel quartiere di San Rocco a Monza, è stato accoltellato in strada in pieno giorno. È stato aggredito con diverse coltellate al corpo, anche se quella fatale sembra gli sia arrivata alla gola. Adesso, su questo efferato crimine stanno indagando i carabinieri di Monza che hanno immediatamente acquisito tutte le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona e iniziato a interrogare i residenti per cercare di far luce sull’accaduto.

In Sardegna, un’alluvione ha colpito l’isola tra stanotte e oggi provocando la morte di tre persone. Le vittime abitavano tutte nel nuorese e si tratta di un allevatore di 55 anni e due persone molto anziani che sono state travolte dall’acqua mentre si trovavano all’interno delle loro abitazioni. Un’emergenza a cui la Protezione Civile ha risposto prontamente emanando un’allerta rossa per i prossimi due giorni. All’Ansa, il direttore Antonio Belloi ha dichiarato che “la macchina si è messa in moto per tempo l’allerta rossa è stata emanata da due giorni per la Sardegna orientale. Anche per Bitti abbiamo allertato in maniera capillare tutti i sindaci. Quello di Bitti è stato prontissimo nella risposta perché ha esperienza, ha gestito l’alluvione del 2013. Anche ieri sera ci ha confermato che aveva allertato tutta la popolazione e fatto tutto quello che si doveva fare. Ma su Bitti è arrivato qualcosa che il territorio non è riuscito a sopportare dal punto di vista idraulico. Con tutta la buona volontà il sindaco ha fatto tutto quello che doveva fare però l’evento ha fatto il suo corso in questo modo”.

