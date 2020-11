Diletta Leotta lo mostra orgogliosa: “Vi dico tutta la verità“ – VIDEO

Diletta Leotta lo mostra orgogliosa: ecco le ultime Storie pubblicate dalla bellissima siciliana sulla propria pagina Instagram. La conduttrice di DAZN rilascia delle dichiarazioni davvero importanti in questi minuti.

Diletta Leotta è tra i volti femminili più attraenti e corteggiati della televisione italiana e di recente si è resa protagonista anche di un successo letterario, ovvero il suo primo libro intitolato “Scegli di sorridere“. La splendida catanese continua a riscuotere un enorme successo su Instagram dove, proprio in questi minuti, ha spiegato delle cose davvero importanti.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Belen Rodriguez senza maglia prova a coprirsi: “Vado a dormire“ – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta lo mostra orgogliosa a tutti: ecco il Video

La bellissima conduttrice di DAZN, infatti, ha rivelato a tutti i motivi che l’hanno spinta a compiere questo coraggioso passo: “Quando senti dire e scrivere parecchie cose sul tuo conto, all’inizio ti innervosisci, ci resti male e ti arrabbi. La prima reazione è rispondere a qualunque cosa, vorresti replicare a ogni post, chiamare il giornalista, il più delle volte però ho preferito aspettare. Adesso ho voglia di raccontarvi come sono andate veramente le cose, il mio punto di vista. Ecco vorrei far sentire anche la mia voce, perché resto convinta che spesso il silenzio resti l’opzione più elegante ma qualche volta è meglio spiegarsi ed è importante per me far sapere che è sempre possibile trasformare le esperienze negative in positive. E’ questo il motivo che mi ha spinto a scrivere questo libro“. Ecco il video con le sue ultime Storie:

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta forza troppo in allenamento: “Aiuto!” – VIDEO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, l’asciugamano la copre a fatica: fan in delirio – FOTO