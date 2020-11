Di Maio: “Rimpasto? E’ fantascienza. Pensiamo a far correre l’Italia”

Il ministro Di Maio ha risposto alle voci relativi a rimpasti eventuali: “Si tratta di frasi fantomatiche, pensiamo all’Italia”

Continuano le voci intorno al MoVimento 5 Stelle e, in particolare, al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. E’ stato proprio quest’ultimo a commentare il tutto, allontanando le ultime indiscrezioni e chiedendo di pensare ad altro. “Si tratta di ‘appassionanti’ retroscena su fantomatici impasti, giochi di poltrone e di incarichi che a noi non interessano” le sue parole.

Il ministro ha poi continuato: “Tutto questo è al di fuori di ciò che è negli interessi del MoVimento 5 Stelle, capisco quanto il tutto sia molto interessante ma è fuori dalla realtà“. Il ministro degli Esteri ha poi chiesto di dare maggior peso a ciò che l’Italia sta vivendo, auspicando una unità di intenti. “Bisogna rimanere concentrati sull’Italia e sugli italiani, la priorità ora è quella di far correre il Paese“.

Di Maio: “Pensiamo a come sfruttare il Recovery Fund”

Non ha usato troppi giri di parole il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha risposto alle voci relative ad un eventuale rimpasto all’interno del MoVimento 5 Stelle. “Al momento ci devono essere priorità diverse, non si può star qui a parlare di queste fandonie. Pensiamo piuttosto a come sfruttare al meglio le risorse del Recovery Fund” le sue parole riportate da AdnKronos, alle quali ha aggiunto: “Dobbiamo concentrarci il più possibile per fare correre ulteriormente l’Italia“.

A conclusione del suo discorso, poi, il ministro Di Maio ha spiegato come sia importante dare risposte ai lavoratori più in difficoltà. “Imprenditori, commercianti ed autonomi sono coloro che più di tutti stanno vivendo le conseguenze del Coronavirus a livello economico” ha spiegato: “Invece che inventarci fandonie su rimpasti, pensiamo a come aiutarli con le risorse del Recovery Fund“.

