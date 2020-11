David Prowse, morto l’attore di Darth Vader in Star Wars

David Prowse ha fatto sognare diverse generazioni con indosso un solo casco nero: quello di Darth Vader in Star Wars

David Prowse, il vero Darth Vader della prima trilogia di Star Wars si è spento questa domenica ad 85 anni. “Una perdita per migliaia di fan”, ha commentato l’agenzia che ne ha dato il triste annuncio su Twitter. L’hashtag col suo nome è diventato virale sul web in pochi attimi grazie agli infiniti fan della saga e del suo personaggio, nonché dell’attore.

Purtroppo, David Prowse combatteva da anni con una brutta malattia che, alla fine, l’ha stroncato in questo 2020 piuttosto catastrofico che sta portando con sé migliaia di persone. Thomas Bowington, noto agente dell’attore nato a Bristol, gli ha dato il suo ultimo saluto in pieno stile Star Wars: “Che la Forza sia sempre con lui”.

David Prowse, chi era l’attore oltre Darth Vader

Sadly gone at 85, Dave Prowse won’t be there when you cross the road, so always use the Green Cross Code. pic.twitter.com/SsI2LikMzj — Marshall Julius (@MarshallJulius) November 29, 2020

La prima volta che, in Inghilterra, hanno visto David Prowse su uno schermo è quando, da bambino, ha registrato una campagna progresso sull’attraversamento pedonale per i suoi coetanei. Non tutti sanno che, dietro la maschera nera di Darth Vader si nascondeva un amabile attore che ha vestito più ruoli nella sua carriera.

Sebbene dopo il suo ruolo in Star Wars è rimasto lontano dal cinema, in precedenza aveva ricoperto numerosi ruoli: tra i più famosi uno in Arancia Meccanica e tre volte ha vestito i panni di Frankenstein. Una grossa perdita per il mondo del cinema e per tantissimi fan appassionati alla saga di Guerre Stellari ed al suo personaggio.