Calciomercato Milan, il top player chiama: “Maldini mi ha commosso”

Calciomercato Milan, l’obiettivo di mercato chiama i rossoneri: “L’interesse di Maldini mi ha commosso”. La trattativa è in fase avanzata

Il Milan, già in estate, ha provato ad acquistare Thauvin dal Marsiglia ma senza riuscirci. Il problema, però, non è stato il Marsiglia, pronto ad accettare 15 milioni, ma l’agente del calciatore con cui non si è trovato l’accordo. Tutt’ora i rossoneri stanno fiutando la possibilità di concludere l’affare a parametro zero visto che il contratto del francese scadrà a giugno.

Il suo procuratore qualche giorno fa aveva detto: “E’ un calciatore a fine contratto, interessante dal punto di vista economico. E’ un giocatore di alto livello”. Florian stesso, ai microfoni di Telefoot, ha invece parlato direttamente dell’interesse rossonero aprendo molte porte al suo arrivo in Italia: “Quando una leggenda (Maldini, ndr) parla così bene di te sei felice. Ovviamente mi ha commosso, lo ringrazio moltissimo”. A quanto pare, la trattativa tra le parti sarebbe in fase avanzata ma c’è distanza tra domanda ed offerta per lo stipendio. La richiesta è di 5 milioni a fronte di un’offerta di 3.

Calciomercato Milan, tentativo per il difensore a gennaio

Il Milan a gennaio farà un tentativo per rinforzare il reparto difensivo e competere ancor meglio per le tre competizioni in cui è in corsa. Nonostante ciò, non ci saranno esborsi importanti e quindi niente Milenkovic o Ajer, i quali costano oltre 30 milioni di euro. Maldini e Massara sono tornati a studiare la posizione di Ozan Kabak. Il centrale turco vive un pessimo momento con lo Schalke 04 che staziona agli ultimi posti della classifica in Bundesliga, inoltre il club tedesco è in difficoltà economiche. Per tale motivo, il prezzo del cartellino del difensore dovrebbe aggirarsi tra i 12 ed i 15 milioni di euro. I dirigenti rossoneri ci riflettono seriamente ed a gennaio potrebbero piazzare subito il colpo.

