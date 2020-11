Calciomercato Juventus, via una stella: accordo raggiunto

Calciomercato Juventus. Come ogni stella, ad un certo punto si spengono: l’addio è imminente, le strade si separano

Le cose nella Juventus non vanno come sperato. 5 pareggi (Roma, Crotone, Verona, Lazio e Benevento) e 4 vittorie – di cui una a tavolino – (Sampdoria, Napoli Cagliari, Spezia) finora per la squadra di Pirlo che, con fatica, si tiene aggrappata alla classifica di Serie A con in testa il Milan di Pioli. Per molto meno, l’anno scorso, Maurizio Sarri è stato messo sulla graticola. Tuttavia, nonostante di bel gioco se ne veda poco, in Champions League sono secondi, a 9 punti, nel gruppo G.

La ricerca ossessionata della vittoria della Champions League sta portando ad ignorare completamente la Serie A, a beneficio delle restanti squadre che da 9 anni vedono il monopolio in cima alla classifica. Qualcosa però, si sta sgretolando all’interno dello spogliatoio.

Calciomercato Juventus, De Ligt verso l’addio: c’è l’accordo

Acquistato dall’Ajax – dopo il colpo di testa vincente nella sfida di Champions League – nella passata stagione, Matthijs De Ligt non ha soddisfatto appieno le aspettative di club e tifosi. Nonostante la società bianconera l’abbia spuntata per il giovane talento olandese, non era l’unica a corteggiarlo: anche il Barcellona avrebbe voluto il difensore classe ’99.

85 milioni di euro, ne sono valsi la pena? Secondo un’indiscrezione del portale spagnolo Don Balon, la Juventus sarebbe pronta a liberarsi del giovane talento. A corteggiarlo ci sarebbe proprio la società blaugrana dopo le dimissioni di Bartomeu. Mino Raiola, procuratore del difensore olandese certamente saprà trovargli la sistemazione migliore. Con un ingaggio alto e la valutazione della società bianconera – che ha bisogno di fatturare e non lo svaluterà – sarà difficile trovare accordi.