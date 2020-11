Calciomercato Inter, Lautaro verso la cessione: “intreccio” con CR7

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez ancora al centro di diverse voci di mercato. Questa volta, possibile un “intreccio” con Cristiano Ronaldo

L’Inter non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, e i risultati ne sono la prova lampante. Nella giornata di ieri è arrivata un importante vittoria contro il Sassuolo che ha rilanciato la squadra di Antonio Conte in campionato, mentre in Champions League serve un vero e proprio miracolo per far superare il girone ai nerazzurri.

Per la sessione di calciomercato invernale, Marotta e Ausilio potrebbero pensare ad alcuni rinforzi mirati per fornire al proprio allenatore la rosa giusta per dare una svolta alla stagione. Per fare ciò, però, è di fondamentale importanza il capitolo cessioni. L’indizato numero uno a partire è sicuramente Christian Eriksen, ma non è l’unico. Tornano a farsi insistenti le voci su Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, Lautaro verso la Spagna: le ultime

Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter nelle prossime sessioni di calciomercato. Come ha riportato oggi il quotidiano spagnolo Marca, il Real Madrid sarebbe intenzionato ad intavolare una trattativa nei prossimi mesi per portare il talento argentino in Liga Spagnola. In questo senso, entrerebbe in gioco un intreccio con Jorge Mendes, l’agente di Cristiano Ronaldo. I Blancos avrebbero infatti richiesto al noto procuratore di fungere da mediatore nella trattativa.

Ci sono però da superare le richieste dell’Inter. La clausola rescissoria da 111 milioni di euro è ovviamente molto alta, forse troppo anche per le casse del Real Madrid. Chissà che però si possa trovare un’intesa anche con l’aggiunta di contropartite tecniche. Saranno mesi caldissimi sull’asse Milano-Madrid.

