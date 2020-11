Amazon, premio per i dipendenti: ci saranno aumenti alle buste paga

Per gli sforzi dei dipendenti nel periodo del Natale e durante tutta la pandemia, Amazon ha deciso di aumentare le buste paga: ecco cosa cambia

E’ stato un 2020 decisamente molto complicato a causa del Covid. Oltre agli enormi problemi a livello sanitario, anche l’economia globale ha subito dei danni quasi irreparabili nel breve periodo. A “giovarne” è stato l’e-commerce, rimasto attivo durante tutto il periodo più complicato e che anzi ha registrato un traffico dati mai visto prima.

Il colosso numero uno in questo senso è sicuramente Amazon, con il proprietario Jeff Bezos che è diventato il primo uomo a capitalizzare 200 miliardi di dollari di patrimonio. Nelle settimane passate, sono arrivate diverse polemiche da parte dei dipendenti sparsi in tutto il mondo, che hanno accusato l’azienda di non essere stati tutelati a vicenda durante questo duro periodo. Proprio per questo motivo, Amazon stessa ha annunciato di aver stanziato 500 milioni di dollari destinati ad andare nelle buste paga di tutti i lavoratori.

Amazon, aumentano le buste paga dei dipendenti: i dettagli

Una decisione “di cuore” da parte di Amazon, che ha deciso di premiare tutti i propri dipendenti sparsi in tutto il mondo per gli enormi sforzi compiuti nel corso dell’emergenza Covid e nel periodo natalizio che sta per arrivare. Dopo le tante lamentele delle settimane passate, il colosso di Jeff Bezos ha annunciato di aver stanziato 500 milioni di dollari da versare nelle buste paga dei lavoratori.

“In Italia, i dipendenti che lavoreranno dall’1 al 31 dicembre 2020 avranno diritto ad un riconoscimento economico di circa 300 dollari lordi. Inclusi i magazzinieri e i corrieri che si occupano delle consegne di Amazon Logistics” le parole con le quali il colosso ha comunicato ufficialmente la decisione presa.

