Wanda Nara completamente senza veli in compagnia del suo cavallo come mostra la Foto pubblicata proprio pochi istanti fa. L’argentina è sempre più in forma e lo scatto scatena la fantasia dei suoi tantissimi fan.

Wanda Nara riabbraccia il suo cavallo. La moglie-agente di Mauro Icardi ha una grandissima passione per questo dolcissimo animale e trascorre molto spesso del tempo proprio in compagnia del suo esemplare. “La chica que llego a donde quería llegar 🇦🇷 y de donde nunca se fue (La ragazza che è arrivata dove voleva andare e da dove non è mai andata via)”, la didascalia alla Foto che che è stata pubblicata pochissimi istanti fa sulla sua pagina Instagram. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Wanda Nara senza veli in compagnia del suo cavallo: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la splendida Wanda Nara proprio in compagnia del suo cavallo: a lasciare tutti senza parole, però, è il fatto che proprio la ragazza di Buenos Aires non indossi nulla nell’occasione. E, infatti, non si sono fatti attendere i like e i complimenti da parte dei suoi tantissimi follower che non hanno potuto fare altro che riconoscere l’enorme fascino della moglie di Icardi. Ecco la Foto pubblicata pochi minuti fa da Wanda Nara sulla propria pagina Instagram:

