Serie A, ribaltone improvviso in casa Genoa: è stato sollevato dall’incarico come si legge nel comunicato ufficiale di queste ore.

Ribaltone improvviso in casa Genoa a due giorni dalla sfida contro il Parma, in programma lunedì sera e valida per la nona giornata del campionato di Serie A. La società rossoblu, infatti, ha deciso di separarsi dal ds Faggiano come si legge in questo comunicato ufficiale: “Il Genoa CFC comunica che il Direttore Sportivo Daniele Faggiano è stato sollevato dal proprio incarico“.

Il Genoa ha perso quattro delle ultime cinque gare di campionato e occupa al momento la penultima posizione nella graduatoria generale di Serie A con appena 5 punti. Ora, dunque, serve un cambio di ritmo per recuperare terreno e posizioni in classifica.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Inter, brutta tegola per Conte: un big è positivo al Covid

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mike Tyson, questa notte il ritorno sul ring: dove vedere l’incontro