Morto Ciro Franzoso, ex giocatore e attualmente allenatore di football americano di origini italiane. Una brutta notizia per il mondo dello sport.

Continua ad essere colpito il mondo dello sport, che sta ancora piangendo il grandissimo Diego Armando Maradona e oggi deve salutare un altro rappresentante importante. Non parliamo però di calcio, ma di un altro sport, ovvero il football americano. Infatti è giunta la triste notizia del decesso di Ciro Franzoso, un nome certamente importante per tutti coloro che seguono questo tipo di disciplina da diversi anni e che in queste ore inevitabilmente lo stanno piangendo.

Morto Ciro Franzoso, campione di football con i Giants

Ciro Franzoso aveva 48 anni ed era nato ad Alessandria, in Piemonte. L’uomo è morto di Covid-19, si legge su ANSA. Alle spalle una storia veramente importante nel mondo del football americano, con diversi trofei e maglie prestigiose indossate. Tra tutte, ovviamente, quella dei Giants Bolzano, una squadra molto rispettata in questa disciplina. L’uomo, che era in una forma smagliante, ora stava iniziando a perfezionarsi sempre di più come allenatore di questo sport, con dei risultati che stavano man mano arrivando. Purtroppo, però, la malattia che si è originata nei mercati della carne di Wuhan lo ha strappato prematuramente dall’esistenza. “Se ne è andato dopo aver combattuto sicuramente come ha fatto per tutta la sua vita sui campi da football” è la nota della squadra Giants Bolzano.

