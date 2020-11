Mike Tyson, questa notte il ritorno sul ring: dove vedere l’incontro. Il match contro Roy Jones Jr andrà in scena allo Staples Center di Los Angeles

E’ la notte del grande ritorno. Mike Tyson è pronto a rimettere i guantoni e salire sul ring. Nella notte tra sabato e domenica l’ex campione del mondo dei pesi massimi se la vedrà con Roy Jones Jr, allo Staples Center di Los Angeles. Il match sarà sulla durata delle otto riprese, non proprio pochissime considerando l’età degli sfidanti (54 Tyson, 51 Jones). Purtroppo non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni vista la pandemia di Covid, ma tutto il mondo sarà collegato in streaming.

Questo incontro sarà il primo della Legends Only League, un progetto che lo stesso Tyson sta sviluppando insieme ad altri partner per riportare sul ring e sul campo grandi icone della boxe e dello sport in generale.

“Iron Mike” non sale sul ring dal lontano 2005. Era l’11 giugno quando sfidò Kevin McBride, finendo al tappeto alla sesta ripresa. Un KO tecnico che segnò la fine della carriera di uno dei pugili più amati e odiati al contempo, della storia della boxe.

Quindici anni di assenza dal ring e tantissime vicissitudini passate al di fuori. Dalle apparizioni nei film, ai problemi di dipendenza dalla droga. E’ ingrassato fino a raggiungere i 140 kg di peso ed era completamente fuori forma. Nell’ultimo periodo però, il boxer di Brooklyn si è rimesso sotto e ieri alla cerimonia del peso ha accusato 99 kg come “official weight”. Duri mesi di allenamento per vedersela con Roy Jones Jr, più giovane di tre anni e conosciuto anche come rapper oltre che con i guantoni alle mani. Lo sfidante ha collezionato in carriera la cintura di campione del mondo nei pesi medi, nei supermedi, nei mediomassimi e nei massimi, totalizzando un record di 61 vittorie e 8 sconfitte. Famoso anche il suo argentino olimpico a Seul ’88, letteralmente truffato dagli arbitri locali che gli negarono l’oro contro l’atleta di casa.

La sfida tra Mike Tyson e Roy Jones Jr. si terrà questa notte alle ore 3.00 e in Italia l’evento sarà visibile in pay-per-view su Sky Primafila (replica domani mattina alle ore 09.00). Negli USA e in Canada sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Triller e su BT Sport.

