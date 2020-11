Maltempo, forte alluvione in Sadegna: bilancio di due morti e due dispersi

Il maltempo sta continuando a colpire fortemente la Sardegna. Una alluvione nella zona di Bitti ha portato al bilancio di due morti e due feriti

Già dalla giornata di ieri, si parlava di allerta meteo per la Sardegna. Da questa mattina, la regione è vittima di forti alluvioni e un maltempo con ben pochi precedenti quest’anno. Secondo quanto riferisce l’Ansa, nell’area di Bitti le piogge hanno portato alla morte di due persone, mentre altre due sono disperse.

Un uomo è stato travolto dall’acqua mentre si trovava a bordo del suo fuoristrada, mentre la seconda vittima è un anziano che non ha potuto nulla ed è annegato in casa. Passando invece alle persone disperse, c’è una donna anziana di cui non si hanno notizie da svariate ore. Sull’altra persona, invece, non sono ancora arrivate informazioni di alcun tipo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maltempo, allerta meteo rossa in Sardegna: arancione in due regioni

Maltempo, Sardegna colpita da alluvioni: i soccorsi

Il maltempo in Sardegna sta continuando ad essere molto preoccupante. Il bilancio attuale è di due vittime e due dispersi, ma i soccorsi sono al lavoro per capire l’entità dei danni e cercare di arginare una situazione che rischia di diventare ancor più pesante. Intanto, il paese di Bitti è isolato da diverse ore. I tecnici dell’Enel hanno superato una frana e sono arrivati nel centro abitato per riparare il guasto che ha fatto saltare l’elettricità.

Per la coordinazione delle operazioni di soccorso c’è il sindaco del paese Giuseppe Ciccolini in prima fila, insieme alla Protezione civile, ai vigili del fuoco, ai volontari, ai barracelli e alle forze dell’ordine. Come già era previsto dall’allerta rossa diramata nella giornata di ieri, la Sardegna sta subendo pesantemente le conseguenze del maltempo, con piogge abbondanti e venti di burrasca continui.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Zimbabwe, crollo in miniera: decine di lavoratori ancora dispersi