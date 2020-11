Maltempo, allerta meteo rossa in Sardegna: arancione in due regioni

A causa del maltempo, la Protezione Civile fa scattare l’allerta meteo rossa in Sardegna. Allerta arancione, invece, per Calabria e Sicilia.

Questa mattina una nuova perturbazione, proveniente dalla penisola iberica, ha riportato il maltempo in Italia, provocando un’allerta meteo di tipo rosso sulla Sardegna. Infatti questa sarà la fase di maltempo che ci traghetterà verso la stagione invernale. Come abbiamo anticipato le perturbazioni partiranno dalla Sardegna, la zona a più alto rischio idrogeologico nella giornata odierna.

Già alle prime ore del mattino si sono verificati allagamenti a strade chiuse nell’isola sarda, ma il rischio più grande è che nel corso di questo sabato, il forte maltempo si possa spostare inavvertitamente sulle regioni del centro Italia. Nella notte, le forti precipitazioni hanno quindi allagato le strade nel Sud Sardegna, tra Villacidro, San Gavino Monreale e Pabillonis, causando la conseguente chiusura di strade statali e provinciali. Un altro rischio presentato dall’allerta è la possibilità che si verifichino alcune mareggiate.

Maltempo, allerta meteo anche in Calabria e Sicilia: rischio di colore arancione

Ma il maltempo non si fermerà solamente in Sardegna, infatti nella giornata odierna la Protezione Civile ha annunciato l’allerta di tipo arancione anche in Calabria e Sicilia. Infatti per tutto il fine di settimana, sulle due regioni troveremo forti temporali e meteo instabile. Ma il maltempo non si concluderà durante questo sabato, continuando anche durante la giornata di domenica.

Infatti nell’ultimo giorno della settimana avremo nuovi temporali anche sul versante Adriatico. Le precipitazioni colpiranno tra Abruzzo, Molise e Marche Meridionali. Possibilità di maltempo anche al Sud Italia, con piogge e precipitazioni su tutta la Puglia. Piogge a carattere intermittente, invece, inizieranno a colpire Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, per un weekend che si preannuncia freddo e bagnato.

