Inter, brutta tegola per Conte: un big è positivo al Covid. I nerazzurri affrontano nella 9a giornata di Serie A il Sassuolo di De Zerbi

Dopo la parentesi dedicata alla coppe europee torna oggi il campionato di Serie A. Ad aprire i battenti ci sarà la sfida tra Sassuolo e Inter, alle ore 15.00 al Mapei Stadium. I ragazzi di De Zerbi, secondi in classifica, cercano la conferma ad alti livelli, mentre Conte deve recuperare fiducia dopo il K.O. in Champions League contro il Real Madrid. L’allenatore nerazzurro deve però fare i conti con una tegola piuttosto importante a centrocampo. L’ultimo giro di tamponi, infatti, ha evidenziato ancora una debole negatività di Marcelo Brozovic. Per lui niente trasferta e rientro rinviato di qualche giorno. La mezzala croata è fuori ormai da un paio di settimane e continua ad essere isolato dal resto dei compagni.

Il club sul proprio sito ufficiale ha confermato come: “Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo quello negativo del giorno precedente. Il giocatore, sempre escluso dal gruppo squadra, non sarà a disposizione per Sassuolo-Inter“.

Marcelo Brozovic si era contagiato due settimane fa durante gli impegni con la nazionale croata. Nonostante siano passati ormai 15 giorni, la carica virale sarebbe ancora presente, seppur bassa. Ciò significa che potrebbe negativizzarsi a breve (in realtà aveva già avuto un tampone negativo ieri prima di diventare ancora positivo oggi) ma nel frattempo non potrà scendere in campo contro il Sassuolo. Il rischio è che Conte debba rinunciarci anche per la sfida da dentro o fuori di martedì prossimo contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League.

