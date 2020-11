Google Foto, dai collage alla nuova interfaccia: tutte le novità

Google Foto si aggiorna ancora, e cambia completamente la propria interfaccia. Ora sarà possibile utilizzare i collage: ecco come sfruttarli

Tra i servizi di cloud-photo più utilizzati ed apprezzati al mondo, c’è sicuramente Google Foto. Il colosso di Mountain View permette ai propri utenti di salvare un numero molto alto di fotografie nella memoria virtuale, così da averle sempre a portata di mano su più dispositivi, senza l’ausilio di periferiche esterne. Come spesso accade, gli sviluppatori sono al lavoro per rendere il tutto sempre più efficiente.

Al momento in fase di rollout solamente negli Usa, il nuovo aggiornamento arriverà presto anche nel resto del mondo. Con il suo nuovo design completamente rivisto, Big G darà risalto principalmente agli Scatti recenti in evidenza, visibili nella parte superiore dell’app. In questo modo, gli utenti potranno usufruire di nuovi collage accattivanti.

Google Foto, tutte le novità dell’update

Tantissime le novità in arrivo su Google Foto grazie all’ultimo update dell’interfaccia, al momento in fase di rollout solamente negli Usa. Come già detto, verrà data grande importanza agli scatti in evidenza e ai collage, ma non solo. “Stiamo lanciando dei nuovi modelli di collage, che aiuteranno l’utente a rivivere i suoi ricordi in modo molto divertente” le parole di Google: “Vengono creati automaticamente nella sezione Recent Highlights, e sono accessibili a tutti“.

Inoltre, Google offre anche la possibilità di condividere queste creazioni anche con gli altri utenti in pochi semplici click. Ma ci sono anche brutte notizie in arrivo: a partire dal prossimo giugno, il backup non sarà più gratuito e illimitato. Big G offrirà solamente 15 GB di spazio, mente per accedere a più capienza bisognerà pagare un abbonamento.

