Google Chat, rivoluzione per i messaggi: la novità

Google Chat ha deciso di introdurre importanti novità per quel che riguarda i messaggi all’interno delle stanze: scopriamone di più

Il colosso di Mountain View ha rilasciato un nuovo aggiornamento ufficiale lo scorso 16 novembre, introducendo importanti novità per i messaggi di Google Chat (facente parte di Workspace). In sostanza sono state semplificate le conversazioni e resa più flessibile la chat. Google prosegue dunque la rivoluzione iniziata diversi mesi fa, trasformando G Suite in Google Workspace, per creare un ambiente unico e dedicato ai lavoratori in smart working nel corso della pandemia. Con il nuovo spazio troviamo raggruppate tutte le app dedicate alla produttività e messaggistica.

Google Chat, come funziona ora la messaggistica

Comunque, fino ad oggi, creando una stanza virtuale con le conversazioni, queste venivano raggruppate in thread e rischiavano di diventare molto lunghe. D’ora in poi, creando una nuova stanza, i thread verranno rimossi per impostazione predefinita. Saranno utilizzabili solo nel momento in cui l’amministratore o l’utente li attiveranno. Gli amministratori possono anche decidere di attivare o disattivare la cronologia delle chat. Per le stanze virtuali create prima dell’aggiornamento, invece, restano fissi i thread.

La nuova impostazione delle stanze per Google Chat è disponibile per clienti Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education e Nonprofits.

