Covid, Von Der Leyen: “Italia si reinventerà grazie al Recovery Fund”

Covid, la presidente della Commissione Europa Ursula Von Der Leyen ha commentato l’attuale situazione economica dell’Italia, sottolineando l’importanza del Recovery Fund

Così come il resto del mondo, anche l’Italia sta vivendo pesantemente le conseguenze economiche del Covid. La pandemia ha di fatto bloccato tutto per diversi mesi e, seppur con aperture parziali nelle settimane passate, la situazione è ancora parecchio critica. Qualche mese fa, l’UE ha concesso il cosiddetto Recovery Fund, ossia fondi destinati alla ripresa economica.

Su questo tema, è intervenuta la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, che ha parlato degli effetti del Covid a livello economico e ha fatto leva sui sostentamenti che l’UE sta dando ai vari paesi componenti. “La seconda ondata si sta dimostrando molto più seria di quanto tutti si aspettassero. Gli italiani stanno però mostrando una resilienza incredibile davanti ad una tragedia del genere” le sue parole alla cerimonia per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Bocconi di Milano: “Grazie al Next Generation Eu, l’Italia si potrà reinventare ancora“.

Covid, Von Der Leyen: “L’Italia ce la farà ancora”

Nel corso del suo intervento per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Bocconi, la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha commentato l’attuale emergenza Covid in Italia. “Il Recovery Fund è un’opportunità che il governo ha per decidere cosa ne sarà del futuro di tutto il Paese. Il piano di ripresa e di resilienza è in preparazione, spetta a loro capire come agire e cosa farsene dei fondi” ha spiegato la presidente: “La Next Generation Eu vorrebbe incentivare una ripresa green, con un investimento dell’almeno il 37% per l’European Green Deal“.

Continuando proprio sul discorso della ripresa ecosostenibile, la Von Der Leyen ha così concluso il suo intervento. “Passare a nuove fonti energetiche come l’idrogeno pulito, investire nel trasporto pubblico elettrico e sostenere l’agricoltura biologica e le industrie che utilizzano materiali riciclati. E’ questo quello che l’Italia dovrebbe fare per una ripresa di qualità“ le sue parole.

