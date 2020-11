Covid, era al quarto mese di gravidanza: stroncata a 33 anni

Una donna di 33 anni, al quarto mese di gravidanza, è deceduta nella notte a causa di alcune complicanze legate al coronavirus.

Veronica Stile, avvocato di 33 anni, è deceduta nella notte a causa di alcune complicanze legate al coronavirus. Il comune di Nocera Inferiore è in lacrime per la perdina della donna, madre di una bambina di pochi anni e al quarto mese di gravidanza.

Veronica era ricoverata da qualche giorno all’ospedale Cotugno di Napoli. L’avvocato di 33 anni era stata trasportata in ospedale in seguito ad alcune complicanze legate al coronavirus. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il quadro clinico della donna si era complicato al punto da decretarne il decesso nella notte del 28 novembre.

Veronica Stile era molto conosciuta e amata dai cittadini di Nocera Inferiore, comune in provincia di Salerno. Il primo cittadino, Manlio Torquato, scosso dalla terribile notizia ha deciso di ricordare la donna dedicandole alcune righe. “La luce di ieri è stata spenta nel cuore dei nocerini. Una ragazza, una collega, una giovane madre è scomparsa oggi”.

Il coronavirus ha portato via un’altra vita e il sindaco ricorda che “non è accettabile che una ragazza, bellissima, sbocciata alla vita e portatrice con sé di altra vita, possa spegnersi così. Non saprei avere altre parole, adesso, per suo marito per suo padre e sua madre per i suoi amici più cari. Non saprei. Comprendete il silenzio“.