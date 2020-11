Calciomercato Milan, trovato l’erede di Ibrahimovic: gioca in Serie A

Calciomercato Milan, Maldini e Massara hanno trovato l’erede di Zlatan Ibrahimovic: è italiano e gioca in Serie A

Attualmente il top player assoluto del Milan è Zlatan Ibrahimovic e, come accade in tutti i casi, è anche il calciatore da cui il resto della formazione è un po’ dipendente per le proprie vittorie. Lo svedese, però, ha 39 anni e quindi non molti anni ancora davanti a sé per giocare. Maldini e Massara lo sanno e non vogliono farsi prendere alla sprovvista, per cui starebbero già valutando l’acquisto di un giovane sostituto.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, al momento il profilo in cima al taccuino della dirigenza è quello di Scamacca del Genoa. L’attaccante si sta mettendo in mostra con la maglia rossoblu e la nazionale under 21. A giugno tornerà al Sassuolo, quindi il Milan dovrà trattare con i neroverdi, i quali non sono facili a cedere i propri gioielli, e se dovesse continuare così, la cifra non sarebbe irrisoria. In questo momento ha un valore di cartellino che oscilla tra i 25 ed i 30 milioni di euro.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, andrà in Premier: Paratici tenta il super colpo

Calciomercato Milan, scambio con l’Inter: la clamorosa possibilità

Secondo quanto riferito da Top Calcio 24, a gennaio, Inter e Milan potrebbero dar vita ad uno scambio di mercato. Da un lato Calhanoglu, che vedrà scadere il proprio contratto a giugno, e dall’altro uno tra Eriksen e Perisic. Detta così, sembra una trattativa di difficile risoluzione ma il fatto che la dirigenza rossonera abbia difficoltà a far rinnovare il turco, può aprire a qualsiasi opzione. Anche la Juventus è interessata a lui, ma al momento non ritiene il calciatore una priorità. I bianconeri, infatti, sono più ingolositi dal portiere Gianluigi Donnarumma, anch’egli nella situazione del compagno di squadra Calhanoglu.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Inter, esonero Conte: Marotta spiazza tutti