La Juventus è intenzionata a rinforzare la rosa aggiungendo top player a parametro zero.

Sul taccuino di Fabio Paratici i primi due nomi della lista di mercato sono quelli di David Alaba e Sergio Ramos. Mentre per il secondo le probabilità che si ricongiunga a Cristiano Ronaldo sono elevate, per quanto riguarda Alaba non si può dire lo stesso.

Stando a quanto riferito dal giornalista del giornale tedesco Bild, Christian Falk, aumentano le pretendenti per l’esterno difensivo dei bavaresi. Oltre alla Juventus, anche il Chelsea di Lampard si è iscritto alla corsa per David Alaba.

L’agente del difensore austriaco, Pini Zahavi, preferirebbe la pista inglese per il suo assistito. Questa volontà mette in dubbio il suo passaggio alla Juventus, ma non solo. Sul giocatore ci sono altri top club come Real Madrid, Barcellona e PSG.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, andrà in Premier: Paratici tenta il super colpo

David Alaba potrebbe andare in Premier League, mentre Sergio Ramos difficilmente resterà al Real Madrid. Il difensore spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e non ha ancora raggiunto un accordo con i Blancos.

Fabio Paratici continua a trattare con l’entourage di Sergio Ramos, il quale potrebbe arrivare alla Juventus per ricongiungersi al suo amico Cristiano Ronaldo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: