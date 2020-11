Alessia Marcuzzi fa esplodere il web. Si toglie la giacca e mostra un look che ha mandato in subbuglio i suoi fan.

La regina de Le Iene, il programma televisivo che va in onda su Italia 1, ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram che ha mandato in tilt il mondo del web. La bellissima Alessia Marcuzzi, che da quando è cominciata la nuova edizione de Le Iene è dovuta rimanere a casa per diverse settimane a causa della positività ai test rapidi è tornata sul palco il 24 novembre.

Nell’occasione ha indossato un abito che ha lasciato senza fiato i telespettatori. La conduttrice televisiva ha indossato un abito stile animalier, rosso e nero che mostrava le gambe ed esaltava il suo corpo da urlo. Oggi, a distanza di pochi giorni, ha osato nuovamente postando uno scatto che ha fatto impazzire i suoi fan.

Alessia Marcuzzi si toglie la giacca e resta in body: spettacolo! – FOTO

Mentre sul palco si è presentata in versione animalier con un minidress rosso e nero, Alessia Marcuzzi ha mostrato il suo look da sabato sera casalingo. A causa delle restrizioni da covid non è permesso uscire dopo una tale ora e la presentatrice de Le Iene ha mostrato ai suoi fan il look del Saturday Night.

A 48 anni, a bellissima conduttrice romana si mostra senza filtri e con un fisico perfetto. I fan hanno gradito il suo look e si auspicano che la Marcuzzi sveli spesso i suoi look da sera.