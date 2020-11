Iran, ucciso scienziato nucleare: l’esplosione e le vittime

Un forte boato e l’esplosione, poi lo scienziato ucciso: ore di terrore in Iran, dove non è ancora certo il numero di vittime

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi è il nome dello scienziato iraniano ucciso da quello che sembra essere a tutti gli effetti un attentato. La TV di Stato iraniana ha dato per prima la notizia del tragico evento che è avvenuto ad Absard, nei pressi di Damavand, a nord-est della capitale Teheran. Era considerato il più esperto tra i tecnici nucleari del ministro della Difesa di Teheran ed era anche stato responsabile del Centro di ricerca di fisica (Phrc) della Repubblica islamica.

Nell’affollatissimo tratto di strada, i testimoni raccontano di un boato: un’esplosione probabilmente causata per interrompere la corsa dell’auto e poi gli spari. Lo scienziato iraniano è stato raggiunto da diversi proiettili che hanno posto fine alla sua corsa.

Iran, scienziato ucciso: la situazione e le altre vittime

Non è chiaro il motivo per cui Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi sia stato vittima di un attentato – perché è questo di cui si parla in Iran – ma non è la prima volta. Già in passato è fuggito da un tentato omicidio da parte di Mossad. Anche questa volta, secondo fonti iraniane, la morte dello scienziato nucleare è da collegare all’agenzia di intelligence australiana. Proprio in questi giorni, infatti, Mohsen è stato accusato da parte del premier Benjamin Netanyahu di gestire un programma per lo sviluppo di armi atomiche.

Non è chiaro se ci sono altre vittime nell’attentato, ma secondo la Fars, agenzia vicina ai Pasdaran, almeno tre dei terroristi sono rimasti uccisi o feriti durante il colpo andato a fondo questo pomeriggio.