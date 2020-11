Covid, da lunedì in Alto Adige riaprono scuole medie e negozi 

Covid, l’Alto Adige riapre in maniera quasi totale: già da lunedì, infatti, ritorneranno operativi negozi e scuole medie. L’annuncio arriva direttamente da un consigliere.

Svolta in Alto Adige: da lunedì prossimo riapriranno scuole e negozi. Lo annuncia l’assessore Philipp Achammer attraverso la propria pagina Facebook: “Due buone notizie: lunedì le scuole medie e tutto il commercio riaprirà”, si legge. Poi aggiunge: “Un prossimo passo è fatto. Perché sia duraturo, dobbiamo continuare a stare attenti! Ecco perché: igiene, distanziamento, mascherina!”.

Covid Alto Adige, riaprono scuole medie e negozi

Dunque le attività commerciali riapriranno regolarmente e per gli istituti scolastici tornerà finalmente la lezione in presenza. A tal proposito, dopo lo screening di massa, saranno testati a campione circa 4.000 altoatesini ogni sette giorni. A questi andranno poi aggiunge altre 900 persone del mondo della scuola che pure verranno tenute sotto controllo. Insomma: un piano ben preciso per ripartire nel modo più efficiente possibile.

Potrebbe interessarti anche —-> Vaccino, AstraZeneca conferma: “Servono ulteriori valutazioni”

Il territorio, dunque, uscirà presto dalla zona rossa finora istaurata. Da venerdì 4 novembre riprenderanno inoltre la normale attività anche bar, ristoranti ed estetisti finora inibiti. I parrucchieri, invece, torneranno ad operare già da lunedì. Come poi aggiunge il quotidiano Dolomiten, i centri commerciali potranno restare aperti anche nel weekend. Tornando alle scuole invece, per il momento per le le superiori e le professionali si proseguirà con la didattica a distanza al fine di alleggerire i trasporti pubblici.

Leggi anche —-> Nuovp Dpcm, da Natale alla zona rossa: cosa cambia oggi