Covid-19, tegola in casa Atalanta: positivo un calciatore come annunciato poco fa in un comunicato ufficiale. Una pessima notizia per il tecnico Gasperini in vista dei prossimi impegni di campionato e di Champions League.

Pessime notizie in casa Atalanta in vista della gara contro l’Hellas Verona, in programma domani sera e valida per la nona giornata di Serie A. Il tecnico Gasperini, infatti, dovrà rinunciare ad uno dei suoi uomini più importanti come annunciato poco fa. Ecco la nota ufficiale apparsa sul sito dell’Atalanta: “Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, giovedì 26 novembre, Aleksej Miranchuk è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è stato prontamente sottoposto ad isolamento nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario. In tarda serata il gruppo squadra verrà sottoposto nuovamente ai test molecolari. La Società ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate“.

