Covid-19, nuovi focolai in Italia: la situazione

Ancora focolai di Covid-19 che preoccupano varie zone d’Italia, colpitissime le Rsa ma non solo: ecco la situazione

Da Nord a Sud, il Covid-19 non risparmia nessuno ed in Italia ci sono sempre nuovi focolai. Sebbene la situazione sembra stia migliorando e la curva epidemiologica calando, ci sono ancora diverse emergenze lungo tutto la penisola. A spaventare, questa volta, sono due Rsa. Nel primo caso, una casa di riposo per anziani di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, dove ci sono 26 persone contagiate. Durante uno degli screening periodici a cui è sottoposto il personale, in 5 sono risultati positivi pertanto sono stati disposti i tamponi a tappeto.

LEGGI ANCHE > > > Covid-19, Speranza firma nuova ordinanza: 5 regioni cambiano colore

Dall’Rsa Maria Maddalena Spada è stato accertato un nuovo focolaio che vede 21 anziani ospiti e 5 operatori contagiati: ad annunciarlo, il sindaco del piccolo paesino, Pasquale Chieco. Non è però l’unica casa di riposo per anziani ad avere grossi problemi. Quasi 900km più su, ad Alessandria, alla Don Beniamino ci sono 80 contagiati su 100. Un numero troppo grosso che ha richiesto l’intervento dell’ASL che ha trasferito 17 persone in altre strutture del territorio. 14 persone, di quelle contagiate, sono purtroppo decedute, dunque l’ASL, oltre ad assistenza sanitaria ha provveduto anche alla sanificazione degli ambienti.

Covid-19, gli altri focolai in Italia

Tra gli altri focolai di Covid-19 italiani, c’è lo storico Teatro Massimo di Palermo. Il sovrintendente dell’ente lirico Francesco Giambrone, ha confermato all’agenzia ANSA quanto già si vociferava in questi giorni. Sono 17 i coristi risultati positivi al virus durante un’operazione di screening come di consueto. Giambrone ha voluto sottolineare che gli ambienti, utilizzati da ciascun membro durante le prove, sono sottoposti a sanificazione alla chiusura di essi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Calabria, Guido Longo è il nuovo commissario alla sanità